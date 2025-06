Si è tenuto oggi presso l’Hotel Palace di Milano Marittima, il Convegno “I giovani delle nostre BCC si incontrano per un futuro di valori condivisi”, promosso da Emil Banca, RivieraBanca, BCC Romagnolo e BCC Ravennate Forlivese e Imolese, le 4 Banche del Gruppo BCC Iccrea con sede in Emilia-Romagna.

All’evento i Direttori Generali e i Consigli di amministrazione delle quattro Banche hanno organizzato anche l’incontro con Giuseppe Maino e Mauro Pastore, rispettivamente Presidente e Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea.

Il Convegno di oggi, dedicato ai giovani in qualità di rappresentanti e protagonisti del futuro della cooperazione bancaria e dello sviluppo locale ha messo in luce il ruolo cruciale delle BCC e del loro modello di servizio in grado di contribuire in prima linea al miglioramento del contesto non solo economico ma soprattutto sociale, culturale e ambientale dei loro territori di insediamento. In particolare, il Convegno ha voluto fornire stimoli alle nuove leve per generare nuove idee e proiettare i giovani verso un futuro di cooperatori del credito.

Infine, una parte del Convegno è stata dedicata al tema dell’innovazione e degli ambiti di applicazione dell’intelligenza artificiale, con l’intervento di Andrea Coppini, Responsabile della Digital Innovation del Gruppo BCC Iccrea.

Nei prossimi tre anni, attraverso l’azione delle BCC operative in Emilia-Romagna, il Gruppo prevede di erogare in regione nuovi finanziamenti a famiglie e imprese per oltre 4 miliardi di euro.

Nel 2027, infine, il prodotto bancario si attesterà a 29,9 miliardi di euro, con finanziamenti lordi alla clientela pari a 9,6 miliardi, raccolta diretta di oltre 11,4 miliardi di euro e raccolta indiretta di oltre 8,9 miliardi di euro (+13,8%).

Giuseppe Maino Presidente del Gruppo BCC Iccrea ha commentato: “Sono orgoglioso di aver partecipato ad un Convegno dedicato ai giovani che rappresentano il ponte tra il presente e il futuro della cooperazione bancaria. Per le BCC essere vicini alle persone non è un mero slogan, ma è il loro modo di essere banca: non esiste infatti uno sviluppo locale senza la crescita del benessere delle persone, che deve avvenire con tutti gli strumenti a disposizione, intelligenza artificiale compresa”.

Mauro Pastore Direttore Generale del Gruppo BCC Iccrea ha aggiunto: “Oggi abbiamo avuto modo di confrontarci con i giovani, invitandoli ad essere i promotori del cambiamento, mantenendo comunque salda l’etica del lavoro e dello sviluppo, cosa che contraddistingue l’operato delle banche di credito cooperativo. Ai giovani mi rivolgo esortandoli ad allenare la loro capacità di visione attraverso la cooperazione: solo così si potrà beneficiare della ricchezza del confronto che permette una moltiplicazione di benefici e opportunità future”.