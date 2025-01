Il Gruppo Alegra si prepara ad una nuova edizione di Fruit Logistica da vivere da protagonisti: appuntamento internazionale principale della prima parte dell’anno, la kermesse dedicata al settore ortofrutticolo, andrà in scena a Berlino dal 5 al 7 febbraio. Le tre aziende del Gruppo – Alegra, Brio e Valfrutta Fresco – saranno presenti con i dirigenti e i team specializzati nei mercati esteri nello spazio collettivo organizzato da CSO Italy (Hall 2.2, Stand A10).

“Il particolare scenario economico in cui versa la Germania, da sempre uno dei nostri primi mercati di riferimento oltre i confini nazionali, rende ancora più sfidante il contesto attuale – spiega Mauro Laghi, Direttore Generale di Alegra e Responsabile Commerciale di Brio -: ecco perché sarà ancora più importante incontrare i nostri clienti esteri, consolidare relazioni commerciali e confrontarci con un pubblico globale, confermando il ruolo del nostro Gruppo come partner affidabile ed espressione di una filiera ortofrutticola di qualità, competitiva, sostenibile e capace di garantire costanza nelle forniture e di sviluppare programmi su misura per ogni cliente”.

A Berlino il Gruppo Alegra presenterà la propria ampia gamma di prodotti convenzionali, premium e biologici e attenzione particolare sarà dedicata a Dulcis, il kiwi verde premium 100% italiano sviluppato da New Plant e commercializzato da Alegra con i partner Apofruit e Orogel Fresco. “Nel suo primo vero anno di commercializzazione, Dulcis ha raccolto riscontri commerciali straordinari, dimostrando di soddisfare le esigenze dei consumatori più esigenti grazie a un gusto unico e a standard qualitativi eccellenti – commenta Laghi -. A Berlino condivideremo i risultati ottenuti e le strategie per continuare a valorizzare questa varietà innovativa sui mercati internazionali, sempre più orientati alla qualità e alla sostenibilità. Non mancheranno, inoltre opportunità per apprezzare lo sviluppo anche degli altri progetti premium che ci vedono protagonisti, dalle nettarine piatte Ondine al peperone Cornelio”.