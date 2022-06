Vasto incendio nel pomeriggio in un campo di sterpaglie in via del Metano a Sant’Antonio, le fiamme sono arrivate anche vicino alle abitazioni, il sindaco de Pacale sta seguendo personalmente gli sviluppi, molti gli uomini dei Vigili del Fuoco impegnati per spegnere l’incendio, questa la comunicazione del sindaco dal suo profilo di facebook “È in corso un incendio in un campo che costeggia via del Metano a Sant’Antonio. Stanno già intervenendo i Vigili del fuoco e per precauzione è stata disposta la chiusura di via del Metano dall’incrocio con via San’Alberto, direzione sant’Antonio, e di via Canalazzo, dal sottopasso del semaforo verso sant’Antonio. Pattuglie della Polizia locale si trovano in questi due punti e una dei carabinieri anche in via Guiccioli per tenere la zona sotto controllo pur essendo l’incendio circoscritto. Un secondo incendio si è verificato a Santo Stefano e i Vigili del fuoco stanno intervenendo. Si tratta di un incendio di grano in un campo di grosse dimensioni. Sono presenti alcune autobotti e un elicottero. I vigili del fuoco non ritengono per il momento necessaria la chiusura di strade.”