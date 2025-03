Il consigliere comunale Alessio Grillini ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale in merito al tema dei cantieri aperti in questo periodo in città. Secondo il capogruppo sono troppi i lavori pubblici avviati nel medesimo periodo a Faenza, con la conseguenza di creare disagi, in particolare agli utenti della strada.

Il testo dell’interrogazione:

“Premesso che:

La pianificazione degli interventi afferibili ai lavori pubblici è un tema strategico e di grande rilievo. La pianificazione permette, nonostante i cantieri, di mantenere una mobilità sostenibile, e di non incidere, o solo in parte, sull’economia locale, e sugli spostamenti in genrale.

L’importanza di pianificare è fondamentale ovunque, non da meno in una città di grandi dimensioni come Faenza, resa maggiormente sensibile dalle ferite ancora aperte delle varie alluvioni

Considerato che:

In queste settimane sono stati indiscriminatamente aperti in ogni angolo della città cantieri stradali

Questo, con l’aggravante che ormai siamo entrati nel periodo della piovosità, e se mai, come per esempio, la settimana scorsa fosse capitato qualcosa legato all’allarme idrogeologico che abbiamo vissuto, tutti questi cantieri avrebbero certamente inciso sulla macchina dei soccorsi e dei mezzi di intervento

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA

Per capire

Come mai non si sia pensato di pianificare i vari interventi in periodi diversi per non congestionare la città contemporaneamente in diversi punti

Come mai non si sia pensato di pianificare gli interventi nei mesi estivi, oppure in quelli invernali, caratterizzati da una piovosità teoricamente molto ridotta”