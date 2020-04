“Vorrei esprimere in questo momento, oltre che grande vicinanza verso il personale sanitario, impegnato in prima linea in questa lotta al Covid 19, accodandomi al comune sentimento del nostro paese, anche solidarietà e gratitudine verso anche altri attori in campo”

Alessio Grillini (Italia Viva) ha voluto diffondere un messaggio di ringraziamento per il lavoro svolto in questi difficili giorni di emergenza sanitaria agli operatori di tutte le forze dell’ordine e ai dipendenti e imprenditori delle realtà legate alla distribuzione e vendita dei prodotti alimentari.

“Sto parlando di tutte le Forze dell’Ordine per primo, concentrate nel garantire con grande sacrificio il rispetto delle norme, e quindi la nostra sicurezza. Un lavoro fondamentale, instancabile, fatto di sensibilità, fermezza, disponibilità, abnegazione e senso del dovere, il tutto con una evidente esposizione.

Ma non solo. Un grazie va anche a tutto il personale impiegato nel settore alimentare, settore che in questi giorni ha garantito l’approvvigionamento, reggendo ad onde d’urto spesso fuori misura. Uomini e donne che, continuando a fare silenziosamente il loro lavoro, hanno messo e mettono oggi la loro salute a rischio.

Un grazie a queste due categorie era doveroso, per un sistema Italia che c’è e ci sarà, un sistema fatto da persone vere che fanno quello che fanno al meglio, per tutti noi, senza tirasi indietro.

Un grazie generico poi, a tutto il mondo del lavoro che ancora oggi non si è fermato, sperando che presto si possa ripartire, ovviamente, con tutti i crismi di uno standard di altissima sicurezza, oggi indispensabili.”