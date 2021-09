“L’incidente stradale di domenica che ha visto un motociclista e la sua compagna morire all’incrocio ubicato a Cosina mi riempie di dolore. Le morti sulla strada sono sempre difficile da accettare” Alessio Grillini, capogruppo in consiglio comunale di Italia Viva torna sull’incidente mortale all’incrocio fra via Emilia e via Corleto dove sono morte due persone. Si tratta dell’ultimo episodio di una lunga lista di incidenti stradali. Per questo motivo Grillini chiede più sicurezza per l’intersezione.

“Sicuramente alla luce degli incidenti avvenuti in passato, e di quello di ieri, diventa doveroso aprire una riflessione sull’ipotesi di mettere in cantiere una rotonda al posto dell’incrocio, o se dare vita contestualmente, addirittura, al progetto di bretella per un collegamento diretto con l’autostrada che già era stato sviluppato.

Investire sulla sicurezza e sulla viabilità, nonostante rappresenti qualcosa di estremamente impegnativo per le casse degli enti pubblici, è doveroso. Oggi come non mai.

Nel prossimo consiglio comunale sarà mia cura presentare una interrogazione per aprire una fase di confronto nel merito.

Nella speranza di poter dare un contributo teso ad evitare altre tragiche giornate.

Sono certo che troverò riscontri positivi e costruttivi”.