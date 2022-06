Un monumento permanente in ricordo del Passatore e come veicolo di promozione della 100 Km sulla rotatoria all’incrocio fra via Canal Grande e via Firenze, alla Punta degli Orti. A chiederlo all’amministrazione comunale mediante un’interrogazione depositata in vista del prossimo consiglio comunale è Alessio Grillini, capogruppo di Italia Viva:

La “rotonda del passatore”, alla punta degli orti, viene così identificata per la sagome installata nel periodo estivo al suo interno

E’ una priorità di questa amministrazione promuovere, fare crescere e sostenere la manifestazione della 100 Km del passatore, rendendola identificabile 364 giorni all’anno, e legandola indissolubilmente all’immagine, sportiva e turistica della città INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA PER