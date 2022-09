Ecco il testo integrale dell’interrogazione:

“Installazione atovelox fissi (velocar) nella circonvallazione di Faenza – ambo le direzioni, interrogazione seconda”

Premesso che:

Durante il consiglio comunale del 27/09/2022 in merito ai punti trattati con riferimento al tema dell’installazione dei velox fissi nella circonvallazione di Faenza non sono emersi con chiarezza alcuni elementi, ed, in altri casi, non sono state fornite risposte. Si procede pertanto ad una nuova interrogazione, sottolineando che, se anche solo uno dei punti a seguire avesse un determinato riscontro, è necessario considerare la rimozione dei velox per non generare un danno, anche erariale nella peggiore delle ipotesi, per le casse del comune.

Considerato che:

Viene asserito che la circonvallazione non rientra nella normale classificazione delle strade, e che si svincola dagli obblighi di adeguamento normativo perché costruita ante 1992

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA PER

Visto il punto 3 del Decreto ministeriale protocollo 6792 del 5/11/2001,e l’art. 13 comma due del codice della strada, queste asserzioni possono ritenersi veritiere? O la strada deve essere messa a norma nonostante sia stata costruita prima del 1992? Chiedo in un senso, o nell’altro, le motivazioni tecniche e legali

Considerato che:

Pare che la precedente giunta avesse fatto analoga domanda di installazione, ma che poi fosse stata rigettata dalla prefettura

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA

Per sapere se quanto ipotizzato corrisponda al vero, le motivazioni, ed avere copia della domanda e della replica

Considerato che:

Si continua a parlare di strada urbana di quartiere e non si hanno risposte sulla classificazione della strada, determinante per l’installazione o meno del velox.

Anzi, si asserisce in seduta pubblica di stare lavorando per ottenere la classificazione a strada di categoria D, deducendo, che quella di oggi, ad esclusione, è una strada E

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA

Per sapere, in via definitiva, come sia catalogata la strada

Considerato che:

Nel decreto prefettizio viene citata come proprietaria della strada Anas (o forse meglio, gestore per conto del Ministero dei Trasporti). La cosa, cambierebbe, e non di poco, il modus operandi sino ad ora tenuto, ed, in caso di permanenza dei velox, comporterebbe la divisione degli incassi dei proventi dai verbali

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA

Per sapere se sono state le verifiche per capire se la strada è di proprietà comunale o se è di proprietà Anas

Considerato che:

Verrà incaricata, dietro compenso, una società dell’ateneo, o legata all’ateneo di Bologna, per fare uno studio di fattibilità sulla strada. Esiste però una sezione dedicata a questo del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, che opera ed agisce gratuitamente ove richiesto

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA

Se le informazioni che elenco sono corrette, e, in questo caso, perché non viene interpellata la sezione dedicata che non ha nessun costo per la comunità ed è in grado di esprimere un parere certo.”