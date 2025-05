Grillini: “Dubbi sull’operazione Primula”. E sugli aumenti Tari: “Si poteva fare diversamente”

La nascita di Primula e l’aumento della Tari sono le due votazioni dell’ultimo consiglio comunale che hanno creato notevole dibattito in città. Primula, partecipata che racchiude Consorzio Blu e Asp della Romagna Faentina, quindi privato e pubblico insieme, andrà a gestire i posti letto nelle strutture per anziani non autosufficienti. Due i consiglieri che si sono astenuti dal votare il progetto: Andrea Fortini, del Partito Democratico, che ha sollevato dubbi riguardanti i contratti dei dipendenti, già espressi anche dai sindacati, e Alessio Grillini, dell’omonimo gruppo politico, che ha sollevato perplessità su vari temi.