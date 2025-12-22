Attraversamenti pedonali pericolosi in Via Giovanni da Oriolo. Il consigliere comunale Alessio Grillini, capogruppo dell’omonima formazione, ha depositato un’interrogazione per il sindaco e la giunta nella quale segnala la pericolosità degli attraversamenti pedonali, semicancellati, di via Giovanni da Oriolo, la strada che transita davanti al parco della Rocca e che collega corso Mazzini a via degli Insorti e a viale Stradone. Con l’interrogazione, Grillini chiede di risolvere il problema della manutenzione degli attraversamenti pedonali

“Premesso che:

La strada in oggetto è una delle più trafficate della città

Oltre che essere trafficata da automobili, è attraversata continuamente da pedoni, sia perché è passaggio forzato verso il centro cittadino dal quartiere afferente alla zona del Paradiso, sia perché collega ospedale, il parco tondo ed attività commerciali.

Tutti i suoi attraversamenti pedonali sono pressoché invisibili per deterioramento della vernice (segnaletica orizzontale) e per scarsa illuminazione.

Nello specifico si segnala in particolare l’attraversamento adiacente a Via Cenni, di fronte all’ingresso del parco, a pochi metri dal semaforo, risulta essere, dalle segnalazioni ricevute, il più utilizzato, ma anche il meno visibile ed il più pericoloso.

Considerato che:

La sicurezza delle strade è una priorità

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA

Se siate a conoscenza della problematica, e cosa intendiate fare per risolvere la problematica, e con quali tempi”