Ultimo saluto al 19enne che martedì 11 febbraio ha perso la vita in un incidente stradale in via Dismano a Borgo Faina. Daniel Mazzini avrebbe compiuto 20 anni domani. Giocava a basket nella Compagnia dell’Albero, lavorava e l’anno scorso si era diplomato all’Istituto Ginanni di Ravenna. Gli amici e i compagni lo ricordano così