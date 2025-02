Gremita la chiesa del Torrione per i funerali di Giampaolo Grisandi

Gremita la Chiesa di Santa Maria del Torrione per i funerali di Giampaolo Grisandi, mancato a 60 anni lo scorso 29 gennaio, al termine di una malattia. Noto come ‘Colosso di Ravenna, si è distinto nel ciclismo. Prima campione d’Italia nel 1983 nell’inseguimento individuale, poi campione del mondo nell’inseguimento a squadre a Bassano Del Grappa, nel 1985. Era stato anche alle Olimpiadi di Los Angeles e Seul, dove è arrivato sesto con la squadra italiana. Ha lavorato nel corpo forestale, nella polizia giudiziaria e infine nei Carabinieri. Era andato in pensione lo scorso 5 dicembre.