In data 30 settembre 2022, presso lo studio notarile Todeschini & Bastrenta, a Milano, è stato perfezionato l’acquisto, da parte di Greenway Group, holding di partecipazioni di proprietà della famiglia Molinari con sede operative a Cotignola (RA), di quota parte delle azioni di CAL Autostrade Lombarde, detenute da Banco BPM.

L’acquisto è stato finalizzato per effetto dell’esercitato diritto di prelazione pro-quota percentuale anche alla Greenway Group, già detentrice di una quota della concessionaria autostradale che controlla, tra l’altro, l’autostrada già in esercizio, BreBeMi.

Greenway Group prosegue intanto l’attività di monitoraggio nel mercato europeo del sistema concessorio autostradale con l’intento di acquisire quote azionarie e, quindi, di rafforzare la propria presenza nel comparto.

Il gruppo, che ha fatto della sostenibilità uno dei propri principali tratti operativi, intende radicare la propria filosofia “green” nella gestione delle autostrade, con particolare riferimento alla programmazione degli interventi di manutenzione, anche alla luce dell’impatto provocato sulle infrastrutture dal cambiamento climatico.

“Se si pensa che solo nel 2021, a quanto riportato da un recente studi di Munich RE, il valore dei danni inferti alle infrastrutture da fenomeni legati al cambiamento climatico, a livello globale, è stato di oltre 280 miliardi di dollari – ha sottolineato Valerio Molinari, azionista di riferimento della Greenway Group srl e della controllata Ecogest SpA – si comprende quanto sia urgente provvedere a implementare progetti di mitigazione degli effetti delle emissioni di gas serra in atmosfera. Quest’ultima acquisizione ci consente non solo di rafforzare il nostro presidio in un settore strategico per lo sviluppo del Paese ma anche di procedere progressivamente a diffondere un principio di gestione ecosostenibile delle autostrade, a vantaggio degli utenti e dell’Ambiente”