Green Pass: dall’1 settembre nuove regole

Dall’1 settembre aumenteranno le occasioni dove sarà richiesto il green pass in tutta Italia come stabilito dal decreto del Governo dello scorso 6 agosto. La certificazione infatti sarà obbligatoria per salire su aerei, navi e traghetti per il trasporto interregionale , ad esclusione dei mezzi impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina. Sarà obbligatorio esibire il documento sui treni Intercity, Intercity Notte e treni ad alta velocità. Discorso analogo per gli spostamenti in autobus a bordo di mezzi che collegano due o più regioni. Green pass indispensabile anche a bordo degli autobus noleggiati con conducente ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.