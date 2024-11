Si è svolta ieri l’assemblea pubblica dei residenti delle case popolari di via Eraclea. Nel corso della riunione sono emerse criticità che saranno prontamente sottoposte alla direzione di Acer, per quanto di sua competenza, e al Comune di Ravenna.

“Parte delle responsabilità dello stato dei luoghi è da imputare ad alcuni condomini che non osservano il regolamento condominiale, che, seppur da modificare in alcuni punti, è un buon regolamento, pertanto ho invitato i presenti al massimo rispetto del medesimo” ha sottolineato la consigliera comunale della Lega Anna Greco.

La raccolta firme promossa dalla consigliera sarà presentata in consiglio comunale e contestualmente all’Acer al fine di sollecitare la ristrutturazione edile esterna ed interna relativa alle parti comuni ed anche interna ad alcuni appartamenti che denunciano rotture di tubature e conseguenti allagamenti. Foto e video documentano la presenza di topi.

“Le aree comuni cortilizie versano in uno stato di degrado e di mancanza di manutenzione del verde, rifiuti abbandonati e non rimossi auto parcheggiate prive di targhe ed altre prive di assicurazione, parcheggiate davanti ai garage altrui. Parti comuni interne utilizzate come discarica (reti, materassi, carrelli di supermercato, biciclette). Riscontro anche di un degrado sociale. All’interno di alcuni condomini, ci sono appartamenti destinati dal Comune a Sprar, abitati da giovani ragazzi sorvegliati blandamente, refrattari al rispetto del regolamento condominiale, che creano notevoli disagi di giorno e di notte. Si sospetta avvengano traffici illeciti, quale prostituzione, spaccio, riciclaggio e vendita di posti letto” denuncia Anna Greco.

“È evidente che tutto ciò crea un clima di degrado sociale che può sfociare in atti di violenza, sopprusi, ritorsioni e crimini ai danni dei residenti. Altro fenomeno preoccupante è quello delle baby gang, che abitano nel complesso Eraclea e che preoccupano gli abitanti, vittime di angherie. Altri gruppetti di ragazzi sono presenti nel quartiere e provocano danni al patrimonio pubblico e privato, con atti di vandalismo e imbrattamenti”.