“In merito al grave e perdurante degrado delle case popolari di via Eraclea, quartiere Darsena, il Gruppo consiliare Salvini premier nel consiglio comunale di Ravenna si e’ fatto promotore di una iniziativa organizzata dalla consigliera Anna Greco, d’intesa con alcuni cittadini di una raccolta firme, indirizzata ad Acer. Al fine di stimolare la medesima ad adottare ogni e piu’ efficace intervento volto ad eliminare il degrado esistente .

Ad Acer chiederò con una richiesta specifica di definire un incontro allo scopo di rappresentare in modo dettagliato gli innumerevoli aspetti che concorrono alla situazione di degrado e abbandono in cui versano le case popolari, tutto ampiamente documentato con foto /video dai cittadini residenti. Attendo da Acer, l’impegno ad attivarsi affinchè vengano risolti tempestivamente i problemi che affliggono i residenti di via Eraclea.”