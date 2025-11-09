“Nel corso del consiglio comunale di giorno 4 novembre la maggioranza ha bocciato la mozione presentata dalla consigliera Anna Greco (Fratelli d’Italia) che chiedeva un impegno strutturale e concreto da parte dell’amministrazione per contrastare fermamente e decisamente, la presenza di camperisti nomadi abusivi in diverse aree della città, tra cui Piazza Sighinolfi meglio conosciuta come piazza del mercato cittadino, Parco Teodora/Travaglini queste sono solo alcune aree coinvolte dal fenomeno, che interessa diverse zone della città, denunciato dalla consigliera Greco, che si presentano degradate proprio per la presenza e frequentazione da parte dei Nomadi, che abbandonano rifiuti, e peraltro non contribuiscono al pagamento del servizio, ma aggravandone i costi, tutti a carico della collettività, oltre ai altri atti contrari al decoro urbano. Comportamenti in alcun modo giustificati, in quanto le zone frequentate abitualmente sono dotate di cassonetti stradali della differenziata .

Aree per altro non attrezzate per la sosta dei camper, pertanto sprovviste di acqua potabile, servizi igienici, e aree di scarico.Condizioni indispensabili per il campeggio .

«Lascia l’amaro in bocca constatare che la bocciatura non è avvenuta sul merito della questione, ma su una mera questione ideologica: la parola nomadi è stata ritenuta, erroneamente, discriminante», dichiara Greco. «Ma come si dovrebbe definire, allora, un nomade? La lingua italiana offre diversi sinonimi tuttavia, la sostanza resta la stessa».

Si noti che una delle precedenti amministrazioni ha intitolato una strada “agli zingari caduti nei lager “, quindi allora zingari ,non e’ stato ritenuto un termine discriminante ???

La consigliera ricorda inoltre che la Risoluzione (75) 13 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 22 maggio 1975 definisce “nomadi” le persone che conducono abitualmente uno stile di vita itinerante, raccomandando agli Stati membri di predisporre aree attrezzate per la sosta, garantendo sicurezza, igiene e benessere.

«Oggi – prosegue Greco – nella nostra città questi camper sostano in aree pubbliche in violazione del Regolamento di Polizia Urbana e del Codice della Strada. La mozione non voleva essere discriminante ma chiedeva semplicemente di far rispettare le regole valevoli per tutti i cittadini, ed implementare tutte le azioni di contrasto al fenomeno. Purtroppo è stata bocciata per ragioni ideologiche e politiche, di cui l’amministrazione Comunale se ne assume tutta la responsabilità».

Anna Greco Consigliere Comunale FDI