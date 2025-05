“Esprimo la mia più totale solidarietà ed appoggio ai cittadini del Comune e Provincia di Ravenna, che hanno subito gravissimi danni dagli eventi alluvionali e in seguito hanno fatto ricorso al Tribunale di Firenze, competente in materia, per accertare le eventuali responsabilità degli enti coinvolti, i quali si sono visti rigettare le istanze incomprensibilmente, sia in primo grado, che in fase di reclamo, obbligandoli al pagamento delle spese legali della controparte, anzichè compensare, come il buon senso avrebbe voluto .

Quindi oltre il danno anche la beffa. Ora i cittadini già duramente provati moralmente, fisicamente ed economicamente, da questi drammatici eventi, si trovano costretti a pagare ulteriori spese, proprio a quegli Enti che il Tribunale ha ritenuto di non valutare nelle reciproche responsabilità.

Pertanto noi pensiamo che questi cittadini non vadano ulteriormente puniti, ma sostenuti e auspichiamo che il Comune di Ravenna e gli altri Enti coinvolti facciano un passo indietro rinunciando alla richiesta del pagamento delle spese legali, somme che nulla sposterebbero nel bilancio del Comune, mentre molto graverebbero nelle tasche di cittadini che già tanto hanno dovuto pagare per questi drammatici eventi dei quali loro non hanno certamente alcuna responsabilità.”

Anna Greco /Consigliere Comunale Ravenna FDI