Numerosi sono gli utenti che stanno ritirando, allo Sportello del Sorriso di via Grado 30, il premio vinto durante la lotteria organizzata dalla onlus Il Terzo Mondo, presieduta da Charles Tchameni Tchienga, nell’ambito della 7° edizione del progetto “Grazie Babbo Natale 2024”, tenutasi nei giorni 22 e 24 dicembre.

“Il ricavato della lotteria solidale e le donazioni finanziarie ricevute ci hanno permesso di portare avanti qualche incombenza dello Sportello del Sorriso di via Grado 30 rimasto indietro” afferma il presidente Tchienga. “Il nostro obiettivo cruciale rimane quello di continuare ad offrire sorriso e serenità alle numerose famiglie indigenti, nonché ai bambini e bambine meno fortunati di Ravenna e dintorni, che hanno come riferimento la nostra associazione. Stesso discorso a livello internazionale. Stiamo facendo tutto il possibile per riuscire in questo intento. Colgo l’occasione per ringraziare infinitamente le famiglie per la grande partecipazione alla lotteria e a tutti coloro che ci hanno erogato dei contributi liberali” ha concluso Tchienga.