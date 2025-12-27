Si è conclusa mercoledì 24 dicembre alle ore 18.30, con uno straordinario successo, l’ottava edizione del progetto sociale “Grazie Babbo Natale”, iniziativa che ancora una volta ha messo in moto la grande macchina solidale che contraddistingue la comunità ravennate. L’evento, iniziato lunedì 22 dicembre e proseguito nel pomeriggio di martedì 23, si è svolto nel cuore del quartiere Darsena, nella zona di via Tommaso Gulli.

Nel corso dell’edizione 2025 sono stati distribuiti oltre 1.500 pacchi regalo a più di 200 bambini e bambine, italiani e stranieri, in situazione di difficoltà, provenienti da Ravenna e dalla provincia.

Alla manifestazione ha preso parte anche l’assessora all’Istruzione Francesca Impellizzeri, che nonostante il maltempo ha voluto essere presente per testimoniare la vicinanza delle istituzioni ai bambini, alle famiglie, ai volontari, ai benefattori e a Babbo Natale dello Sportello del Sorriso. Nel suo intervento ha sottolineato il valore sociale, umanitario e inclusivo del progetto, evidenziando l’impegno costante dell’ODV Il Terzo Mondo, presieduta da Charles Tchameni Tchienga, attiva da anni sul territorio ravennate e anche a livello internazionale.

Per l’occasione, l’assessora Impellizzeri ha inoltre portato ai bambini e alle bambine che fanno riferimento allo Sportello del Sorriso di via Grado 30 l’abbraccio e l’affetto del sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, augurando loro un Buon Natale e un sereno anno 2026.

Anche quest’anno il progetto ha potuto contare sul sostegno di numerose realtà del territorio, confermando lo spirito di generosità e solidarietà che caratterizza Ravenna. Momento particolarmente emozionante è stato quando una bambina, nel ricevere i suoi doni, ha regalato a Babbo Natale un disegno raffigurante la sua casa e l’atmosfera natalizia: un gesto semplice ma carico di affetto che ha profondamente commosso tutti i presenti.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Comune di Ravenna, al CRAL Ciclat Ravenna, a Capra Team Ravenna, alla Scuola Materna Freccia Azzurra, alla Scuola Primaria Giovanni Pascoli, alla classe 3ª della Scuola Primaria Le Torri di Ravenna, alla Casa della Speranza Onlus di Castiglione Torinese, a tutti i benefattori, collaboratori, volontari, alle famiglie beneficiarie e, soprattutto, ai bambini e alle bambine. Un ringraziamento speciale anche alle testate giornalistiche del territorio per il supporto mediatico.

«È stato un grande e magnifico momento di condivisione, nello spirito del Natale e dell’inclusione», ha concluso Charles Tchameni Tchienga, presidente dell’ODV Il Terzo Mondo.