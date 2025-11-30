Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo la Statale 16, all’altezza del km 150+400, nel tratto tra il centro commerciale Esp e il Centro Iperbarico di Ravenna. Intorno alle 15, un Fiat Doblò con a bordo una coppia è rimasto coinvolto in un violento tamponamento.

Secondo una prima ricostruzione, il furgone sarebbe stato colpito da una vettura sopraggiunta da dietro. L’impatto ha fatto perdere il controllo al conducente del Doblò, che è uscito di strada terminando la corsa cappottato. La dinamica è ora al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi e per accertare le responsabilità.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi: due ambulanze del 118, i Vigili del fuoco e l’elisoccorso sono arrivati sul posto. La donna a bordo del furgone è risultata la più grave: dopo le prime cure, è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Cesena per ulteriori accertamenti. L’uomo che viaggiava con lei ha riportato ferite meno serie.

L’incidente ha provocato forti rallentamenti lungo la Statale 16, dove la circolazione è stata regolata a senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.