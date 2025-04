Grave incidente nel tardo pomeriggio a Ponte Nuovo in via dei Cotogni dove un giovane in sella ad una moto si è scontrato violentemente contro una Fiat 500 rimanendone incastrato sotto. Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco che hanno liberato il ragazzo in stato d’incoscienza, gli operatori del 118 hanno rianimato il ragazzo che è poi stato traportato all’Ospedale di Ravenna in gravissime condizioni. Le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia Locale giunta sul posto.