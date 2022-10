L’incrocio a Osteria tra via Dismano e via Lunga di nuovo alla ribalta per un grave incidente che ha coinvolto due auto una 500L ed una Nissan Qashqai poco dopo le 20. Il bilancio è di sette feriti, 4 trasportati al Bufalini di Cesena ma nessuno per fortuna in pericolo di vita. Non sono ancora chiare le dinamiche le due auto nello scontro si sono ribaltate ed una di queste e finita a pochi centimetri del gazebo di una caffetteria piena di gente. Attimi di grande spavento. sul posto oltre al personale del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia locale.