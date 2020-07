Verso le ore 20,45, un auto con a bordo due ragazzi mentre transitava sulla via Marabina nei presi di Lido di Dante, per cause in via di accertamento dalla Polizia Locale ha sbandato ed è finita nel fosso. I due occupanti dell’auto sono rimasti feriti con codice di media gravità, il passeggero è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti con due ambulanze, al Bufalini di Cesena mentre il guidatore all’ospedale di Ravenna. Presenti anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso.