Grave incidente nella serata di giovedì a Brisighella, in via Faentina, in centro città, dove uno scooter si è scontrato frontalmente con un camion nei pressi del distributore di benzina. Le conseguenze maggiori dell’urto sono state a carico del ragazzo che viaggiava in sella allo scooter, un giovane di Faenza di 24 anni. Il ferito è stato soccorso dal personal del 118, intervenuto con ambulanza e auto medica. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena grazie all’arrivo dell’elicottero del 118 di Bologna adibito al volo notturno. Illeso invece il 31enne alla guida del camion.

La dinamica dello scontro, avvenuto intorno alle 22, è al vaglio delle analisi degli agenti della Polizia Locale della Romagna Faentina. La strada è stata chiusa un paio d’ore.