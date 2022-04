Grave incidente in via Filanda Nuova: ciclista trasportato al Bufalini dopo lo scontro con un trattore

Un altro grave incidente si è verificato nel pomeriggio di mercoledì. Il sinistro è avvenuto in via Filanda Nuova, intorno alle 15, ed ha coinvolto un ciclista e un trattore. Le dinamiche di quanto successo sono al momento poco chiare. L’indagine è seguita dai Carabinieri di Faenza, arrivati sul posto dopo la chiamata alla centrale operativa. Molto gravi le condizioni del ciclista, soccorso dagli operatori del 118, arrivati in via Filanda Nuova con ambulanza e automedica. È stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso viste le conseguenze a carico del ferito. L’elicottero, per abbreviare i tempi di trasferimento, è atterrato nell’aiuola in mezzo alla rotonda all’incrocio fra via San Silvestro e via Piero della Francesca. Il ciclista è quindi stato trasportato al centro traumatologico dell’ospedale di Cesena.