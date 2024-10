Violento schianto in circonvallazione nel tardo pomeriggio di martedì. Uno scontro molto violento, che ha messo in allarme diversi residenti della zona della circonvallazione. L’incidente è avvenuto all’altezza del ponte di via Ballardini, dove è posizionato uno dei due autovelox della circonvallazione e dove, in questi giorni, è stato allestito un cantiere stradale per la sostituzione dei guard rail laterali. Coinvolti nel sinistro sono stati una BMW X3, guidata da un lughese di 46 anni, e una Fiat Punto con quattro persone a bordo, al volante un faentino classe 1981. La BMW, che procedeva in direzione di Castel Bolognese, ha invaso la corsia opposta, andando a scontrarsi con la Punto, che invece stava viaggiando in direzione di Forlì. Fortunatamente l’impatto fra le due vetture non è stato frontale, altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere peggiori. Dopo lo schianto, la BMW è finita contro il guardrail laterale della corsia opposta. L’altra auto ha invece terminato la corsa diversi metri più avanti, lungo le corsie in direzione di Castel Bolognese, fortunatamente evitata dagli altri mezzi in transito. Necessario è stato l’intervento del 118, con diversi mezzi, e dei Vigili del Fuoco. Tutte le persone a bordo della Fiat Punto sono state trasportate in ospedale, a Faenza e a Cesena, con codici di media e alta gravità, ma nessuna in pericolo di vita. Illeso invece il conducente della BMW, il quale poi è stato sottoposto al controllo dell’etilometro, come previsto dalla legge, da parte della Polizia Locale della Romagna Faentina, intervenuta per i rilievi. L’uomo è risultato avere un tasso alcolemico doppio rispetto al limite consentito per mettersi alla guida. Gli agenti hanno quindi posto sotto fermo la BMW e ritirato la patente al lughese.