Nel tardo pomeriggio di oggi grave incidente all’incrocio tra via Santa Lucia e via Dini a Massa Lombarda.

Due auto una Mercedes condotta da un ottantenne diretto verso via Santa Lucia si è scontrata con un Audi 4 con a bordo tre stranieri. Da una prima ricostruzione sembra che l’Audi non abbia dato la precedenza. Tre i feriti sull’Audi due portati a Lugo con ferite lievi mentre un terzo è stato traportato al Bufalini di Cesena in condizioni più gravi.

Sul posto i Carabinieri, gli operatori del 118 e la Polizia Locale. La viabilità era stata interrotta per la rimozione dei veicoli e per i rilievi.