Grave incidente nel pomeriggio di lunedì a Marzeno, dove un’auto è finita fuori strada poco dopo le 15.30 mentre percorreva la modiglianese. L’incidente è avvenuto alle porte del paese, all’altezza del cimitero. L’auto ha terminato la propria corsa contro un ponticello di cemento eretto sul fossato a lato della carreggiata.

Per estrarre l’uomo, un quarantenne, ferito gravemente, alla guida del veicolo sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Il personale del 118, dopo un monitoraggio delle ferite e le prime cure, ha disposto per il ferito il trasferimento d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena dove il quarantenne è stato trasportato con il codice di massima gravità. Sarà ora compito della Polizia Locale stabilire le cause dell’incidente.