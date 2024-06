Grave incidente a Brisighella nel tardo pomeriggio di domenica, intorno alle 19, lungo la strada del Monticino. Concluse le feste medioevali, in anticipo per via del forte temporale, uno dei mezzi di soccorso in servizio alla manifestazione, mentre scendeva lungo viale Pascoli, sembra si sia ritrovato senza freni a causa di un guasto. Ipotesi al vaglio però dell’inchiesta in corso. L’autista ha perso il controllo dei veicolo e non è riuscito a compiere la curva del tornante subito sotto la Rocca. Il mezzo ha investito quindi due ragazzi che in quel momento stavano scendendo la strada a piedi. Uno dei due, un giovane di circa 30 anni, è rimasto schiacciato contro un furgoncino della Protezione Civile, fermo lungo il tornante, riportando gravi ferite.

A causa dell’impatto, il muro che delimita la carreggiata, contro il quale era parcheggiato il furgoncino, è crollato nel dirupo sottosante.

Dopo la richiesta d’aiuto al 118, sono intervenute un’ambulanza e l’elimedica. Il ferito ha ricevuto le prime cure sul posto, poi, una volta stabilizzati i parametri vitali, è stato trasportato al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena con il codice di massima gravità. Purtroppo, a causa delle ferite subite dal giovane, il personale sanitario ha dovuto procedere all’amputazione di una gamba.

L’intera dinamica dell’incidente dovrà comunque essere ora ricostruita dai Carabinieri della locale compagnia.