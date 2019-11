Verso le ore 20,45 a Bagnara di Romagna in via Pilastrino all’altezza del civico 2, una donna di 64 anni che stava attraversando la strada per andare a giocare a tombola è stata investita da una Fiat Tipo familiare condotta da un giovane. Nell’impatto la donna è stata rovinata sull’asfalto ed ha sbattuto la testa violentamente.

Intervenuti prontamente i sanitari del 118 che viste le condizioni hanno deciso il ricovero al Bufalini di Cesena con l’elimedica giunta da Bologna. La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi da parte della Polizia Locale della Bassaromagna, per la viabilità sono interventi i Carabinieri della Locale stazione.