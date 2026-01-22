Grave stato di degrado del manto stradale lungo l’asse viario che collega Pilastro a Reda di Faenza. A denunciarlo sono Andrea Monti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Faenza, e Giovanna Fabbri, responsabile di Fratelli d’Italia per il forese del Comune di Ravenna, che nella serata di ieri hanno effettuato un sopralluogo nella zona.

Il quadro emerso è definito “fortemente critico”: il manto stradale presenta diffusi avvallamenti, spaccature e dissesti strutturali che compromettono seriamente la sicurezza della circolazione. Le condizioni risultano particolarmente preoccupanti nelle strade di accesso al centro abitato di Reda, in particolare in via Corleto e via Cangia, dove il degrado appare ormai cronico e aggravato dalla presenza di curve a gomito, punti in cui il rischio per automobilisti e motociclisti aumenta sensibilmente.

«Ci troviamo di fronte a una situazione inaccettabile – dichiara Andrea Monti –. Parliamo di strade percorse ogni giorno da residenti, lavoratori e mezzi di servizio. Il livello di deterioramento riscontrato non è più compatibile con gli standard minimi di sicurezza e manutenzione che un’amministrazione pubblica dovrebbe garantire».

Sulla stessa linea Giovanna Fabbri, che sottolinea una criticità più ampia: «Il forese continua a essere dimenticato. I cittadini che vivono e lavorano in queste aree hanno gli stessi diritti di chi risiede nei centri urbani. È necessario che queste problematiche vengano finalmente portate all’attenzione delle amministrazioni competenti. Personalmente mi attiverò affinché la voce del forese arrivi in Comune e oltre, così come farà il consigliere Monti».

Fratelli d’Italia annuncia che continuerà a monitorare la situazione e a farsi portavoce delle segnalazioni dei cittadini, chiedendo interventi concreti e tempestivi per il ripristino delle condizioni di sicurezza lungo un collegamento viario ritenuto strategico per il territorio.