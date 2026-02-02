Per agevolare i cittadini colpiti in Emilia- Romagna da eventi catastrofici, Poste Italiane informa che fino al 31 dicembre 2026 è possibile usufruire gratuitamente del servizio Seguimi.

In provincia di Ravenna sono 18 i Comuni colpiti da eventi catastrofici che possono beneficiare gratuitamente della proroga del servizio: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo.

Il servizio permette di ricevere automaticamente la posta dal vecchio al nuovo indirizzo ed è valido per la corrispondenza destinata sia in Italia sia all’estero e può essere prorogato dagli interessati contattando il numero verde 800.003.333.

“Con questa iniziativa Poste Italiane conferma la propria vicinanza e attenzione alle popolazioni colpite da eventi catastrofici”.