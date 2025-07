Lunedì 4 agosto alle 19.30 nel Ravenna War Cemetery, in via Piangipane 24, si terrà il concerto del Trio Iftode, già rinviato per il maltempo.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, ma poiché i posti a sedere sono limitati, si consiglia di portare con sé una copertina o un cuscino per potersi accomodare sul prato. In caso di meteo avverso il concerto verrà ulteriormente spostato a mercoledì 6 agosto, sempre alle 19.30.

Per qualsiasi informazione contattare la Pro loco di Piangipane: 338.3854485 – 338.2647573.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco Piangipane in collaborazione con il Comune di Ravenna, assessorato al Decentramento. Gli organizzatori ringraziano la Commonwealth War Graves Commission per la preziosa collaborazione e la disponibilità ad ospitare l’evento.