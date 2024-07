Un sabato mattina per festeggiare una delle ricorrenze più antiche e conosciute del mondo agricolo, quella della mietitura. Al Mercato di Campagna Amica Ravenna focus sulle tradizioni legate al grano e al pane, con laboratori e degustazioni.

L’appuntamento è per sabato 6 luglio al mercato di via Canalazzo 59 con una nuova tappa del progetto ‘Il Cibo Giusto… così come è fatto’, calendario di incontri esperenziali dedicati a bimbi e famiglie per scoprire dalla viva voce e dalla mani dell’agricoltore il percorso del cibo giusto dal campo alla tavola.

Questo sabato il Mercato celebra il grano made in Italy e propone dalle 10.30 alle 12 il laboratorio “METTIAMO LE MANI IN PASTA INSIEME AL CUOCO CONTADINO – Laboratorio di piadina per piccoli chef (ma anche per genitori curiosi)”.

Il laboratorio è a cura del cuoco contadino Gianluca Martelli dell’Agriturismo Martelli (Borgo Montone, RA). Posti limitati, prenotazioni via WhatsApp al 347 8638450.

A seguire merenda contadina offerta dal mercato.

Si ricorda che il Mercato di Campagna Amica Ravenna è aperto ogni martedì e sabato dalle 8.30 alle 13 e il venerdì dalle 14.30 alle 19. Sui banchi, gestiti direttamente da agricoltori e allevatori del territorio, i consumatori possono trovare sempre prodotti di stagione, freschi e trasformati, da filiera agricola ad origine garantita: dalla frutta e verdura alle carni e salumi di mora romagnola, dai vini autoctoni ai formaggi e gli yogurt, dalle uova al miele, ma anche confetture, olio extravergine, succhi di frutta, birra agricola e tanto altro.