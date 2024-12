Grandissima affluenza al mercatino di Mato Grosso: beneficienza per finanziare case, ospedali, asili

Grandissima affluenza fin dal primo giorno. Ha inaugurato, come da tradizione, il 26 dicembre il mercato di Mato Grosso di Faenza. Tornato ad essere allestito al centro fieristico, il mercato ogni anno attira curiosi da tutta la Romagna e dalla vicina Emilia, ma anche da Veneto, Lombardia, Toscana, Marche e Umbria. Tutti alla ricerca di un’occasione in vendita, oggetti particolari o in qualche modo “preziosi” donati dalle famiglie ai volontari dell’associazione. Alla base di tutto la beneficienza: raccogliere fondi per le missioni di Mato Grosso in America Latina e Africa.