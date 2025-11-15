“Comprendo che il Movimento 5 Stelle non avendo consiglieri comunali a Lugo cerchi visibilità, ma questo evidenzia come i cittadini lughesi si siano accorti del fallimento delle loro politiche e dell’inconsistenza delle loro proposte.

Contrariamente a quanto insinuato dagli esponenti del Movimento 5 stelle, nelle mie dichiarazioni non c’era nulla di offensivo, ma solo dati oggettivi.

Il Reddito di cittadinanza e il Superbonus hanno zavorrato il bilancio dello Stato sottraendo miliardi di risorse che potevano essere impiegate a beneficio della collettività.

Il Reddito di cittadinanza è stato abolito, ma il Superbonus oltre a essere fonte di truffe milionarie che emergono ormai quotidianamente, continua a pesare sulle casse statali.

Nonostante queste pesanti eredità, il Governo è riuscito a ottimizzare le poche risorse disponibili, infatti, nel 2026 il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale toccherà il record di 143 miliardi di euro, con un piano di rafforzamento del personale che prevede l’assunzione di circa 1.000 nuovi medici e oltre 6.000 infermieri.

Occorre quindi sottolineare al Movimento 5 Stelle, che le priorità di Fratelli d’Italia non sono la demagogia sul dare soldi a chi non lavora oppure lavora in nero, né i bonus che regalano ristrutturazioni.

Le nostre scelte vanno nella direzione di sostenere i cittadini e di investire in servizi essenziali come la sanità, pur affrontando le conseguenze di risorse limitate dagli errori di chi oggi fa polemica invece di dimostrare buon senso e autocritica.

I lughesi ricordano benissimo quando l’attuale assessore del Movimento 5 Stelle dichiarava di voler vedere i politici locali della maggioranza, difendere le eccellenze dell’ospedale di Lugo e denunciava il costante ridimensionamento della sanità locale e soprattutto cittadina.

Ma gli stravolgimenti fanno parte della storia politica pentastellata, dunque non sorprendono più nessuno.

Il Governo Meloni non ha mai smesso di investire in sanità e continuerà a farlo. Ma è tempo che anche le Regioni affrontino le proprie criticità organizzative e strutturali con consapevolezza e determinazione, perché i cittadini meritano una sanità moderna e di qualità e non sono particolarmente interessati alle polemiche e alle passerelle autocelebrative.”

Lo dichiara il coordinatore di Fratelli d’Italia Bassa Romagna e consigliere comunale a Lugo Gian Marco Grandi