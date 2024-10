Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Lugo, ha presentato un’interpellanza a risposta scritta sulle condizioni degli argini del Senio e Santerno. “In seguito alle piene avvenute nell’ultimo periodo, in alcuni tratti del Senio e Santerno, si possono notare alcune erosioni degli argini” ha affermato il capogruppo di FdI Gian Marco Grandi, che ha aggiunto, “la prevenzione e manutenzione, attraverso la costruzione di opere infrastrutturali o più semplicemente di pulizia degli argini, viste in passato con una certa diffidenza da una precisa parte politica, sono invece fondamentali per evitare il rischio di nuove alluvioni”.

“Con questa interpellanza chiediamo quindi all’Amministrazione comunale di Lugo se abbia invitato l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna a effettuare un sopralluogo nei due corsi d’acqua e quali interventi manutentivi saranno realizzati nelle prossime settimane e mesi per mettere in sicurezza il comune di Lugo e le sue frazioni”, ha concluso Grandi.