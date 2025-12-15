Il consigliere comunale Nicola Grandi ha segnalato una situazione di grave e urgente pericolo lungo la pista ciclabile e il marciapiede di via Antica Milizia, in prossimità del supermercato Esselunga, nel territorio comunale di Ravenna.

Il manto stradale risulta fortemente deteriorato, sollevato e fratturato, con avvallamenti e parti sconnesse che rendono impossibile un transito minimamente sicuro sia per i ciclisti sia per i pedoni. Come documentato anche da rilievi fotografici, la superficie presenta crepe profonde, cedimenti strutturali, distacchi dell’asfalto e tratti completamente dissestati, configurando un rischio concreto e immediato di caduta.

Secondo Grandi, una situazione di questo tipo comporta evidenti responsabilità in capo all’Amministrazione comunale e non può essere affrontata con il semplice posizionamento di cartellonistica o segnalazioni temporanee, misure che non eliminano il pericolo reale per l’incolumità dei cittadini.

Per queste ragioni il consigliere ha formalmente diffidato, tramite PEC, il dirigente comunale addetto alla viabilità, chiedendo la chiusura immediata – anche parziale – del tratto pericoloso della pista ciclabile, oltre alla programmazione e alla realizzazione di interventi urgenti di ripristino della pavimentazione. Nella richiesta è stato inoltre sollecitato l’invio di una comunicazione scritta con tempi e modalità degli interventi previsti.

«Siamo di fronte a una situazione inaccettabile che mette quotidianamente a rischio l’incolumità di pedoni e ciclisti. Non si può intervenire solo dopo che si sarà verificato un incidente grave. La sicurezza viene prima di tutto e l’Amministrazione ha il dovere di agire subito», dichiara Grandi.

La segnalazione è stata presentata come atto formale, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica e lasciare traccia agli atti della gravità della situazione, in attesa di un riscontro urgente da parte dell’Amministrazione comunale.