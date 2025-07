“La via Gordini è stata oggetto di interventi di manutenzione nella settimana antecedente alla visita di Re Carlo avvenuta il 10 aprile 2025 ma ora, a distanza di soli tre mesi, risulta nuovamente interessata da un importante intervento di rifacimento del manto stradale in porfido, a causa della presenza di numerose buche e pericolosi avvallamenti.

Tale circostanza sollevano scontati interrogativi sulla qualità dell’intervento effettuato nel mese di aprile, sui criteri con cui è stato affidato e controllato, nonché, di conseguenza (e nuovamente), sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Quale “buon padre di famiglia” accetterebbe peraltro, a casa propria, che un lavoro dopo soli tre mesi avesse la necessità di essere completamente rifatto?

Per tale motivo ho rivolto in data odierna al sindaco di Ravenna un’interrogazione con la quale chiedo quale sia stato l’importo complessivo dei lavori eseguiti su via Gordini in occasione della visita istituzionale di Re Carlo nell’aprile 2025 e quali controlli siano stati eseguiti al termine degli stessi.

Ho chiesto di conoscere inoltre se in effetti sia possibile affermare (come sembra) che gli interventi attualmente in corso siano riconducibili a un difetto nei lavori eseguiti ad aprile e se non si intenda di conseguenza attivare, nei confronti dell’impresa esecutrice, una richiesta di intervento in garanzia o di rifacimento a proprie spese

Ho chiesto inoltre che mi venga fornito un resoconto dettagliato scritto degli interventi effettuati e dei relativi costi, anche in considerazione del principio di trasparenza amministrativa e del corretto utilizzo di fondi pubblici e che ci premureremo poi di diffondere.”

Nicola Grandi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, capogruppo