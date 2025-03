“In che modo l’Amministrazione intende contrastare la desertificazione commerciale del centro di Lugo?

A chiederlo con un’interrogazione a risposta scritta, è il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Lugo Gian Marco Grandi.

“Con l’ampliamento della Zona a traffico limitato e in seguito legittime preoccupazioni sollevate da alcuni esercenti e associazioni di categoria, chiediamo all’Amministrazione comunale di Lugo come cercherà di incrementare le capacità di sosta nel centro e quali azioni saranno intraprese per contrastare la rarefazione commerciale”, ha sottolineato Grandi.

Considerando che nel parcheggio di piazza XIII giugno non è ancora possibile sostare a causa dei lavori in corso e dopo l’intervento di ripavimentazione piazza I maggio risulta momentaneamente inutilizzabile, si potrebbe verificare una riduzione della possibilità di raggiungere facilmente i negozi e quindi una disincentivazione dell’afflusso dei clienti nel centro storico.

“Riteniamo perciò fondamentale intervenire con azioni concrete per scongiurare il rischio della desertificazione commerciale e rassicurare i commercianti del centro storico lughese” ha concluso Grandi.”