Il consigliere comunale Gian Marco Grandi (Fratelli d’Italia) interviene sulle recenti problematiche legate al funzionamento dell’APU, l’Area Pedonale Urbana di Lugo. Lo scorso sabato, infatti, il monitor che regola l’accesso alla zona – per un imprevisto legato a un intervento urgente nelle vicinanze, come spiegato dal sindaco Elena Zannoni – indicava erroneamente la disattivazione dell’area, generando confusione tra gli automobilisti.

«Nessuno mette in dubbio l’imprevisto — afferma Grandi — ma non è la prima volta che i monitor dell’APU in Corso Matteotti o in Piazza Baracca cambiano colore all’improvviso, creando incertezza e difficoltà a chi circola in centro». Per questo, il consigliere chiede all’Amministrazione comunale interventi chiari e tempestivi.

Fratelli d’Italia propone due misure per tutto il periodo delle festività natalizie:

disattivazione dell’APU nel centro storico, per favorire l’accesso ai negozi;

sosta gratuita nelle strisce blu, seguendo l’esempio di altre città – anche amministrate dal centrosinistra – che hanno già adottato provvedimenti simili per sostenere il commercio.

Secondo Grandi, «questi provvedimenti non solo ridurrebbero i disagi dei cittadini, ma rappresenterebbero un aiuto concreto alle attività economiche del centro, già penalizzate dall’introduzione dell’Area Pedonale Urbana».

Il periodo natalizio, conclude il consigliere, «deve essere un’occasione di rilancio e vitalità per il cuore della città, non un momento di ulteriori ostacoli. Auspichiamo che l’Amministrazione dimostri attenzione e sensibilità verso commercianti e cittadini».