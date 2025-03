“Esprimo il mio totale apprezzamento nei confronti dell’apertura che la lista La Pigna ha espresso nei confronti della mia candidatura e del nostro progetto unitario in occasione della conferenza stampa di ieri.

I toni equilibrati e l’analisi lucida hanno reso merito ad una visione che trova ampi spazi di condivisione.

Nel programma che ho in mente e che è gia al vaglio delle forze che mi sostengono possono senza alcun dubbio trovare spazio anche le idee indicate dalla Pigna.

Sono invece contrario, come da me dichiarato nella conferenza stampa delle forze che mi sostengono, a veti o out out.

Sono convinto che per vincere, peraltro, sia necessario combinare la spallata della determinazione con la precisione del fioretto, per fare sì che forza e intelligenza si fondano per dare a Ravenna un alternativa possibile e che esattamente in tal senso La Pigna possa dare un contributo fondamentale.

L’ augurio è che già entro questa settimana si possano sciogliere tutte le riserve, sto e stiamo facendo tutto il possibile affinché ciò possa avvenire e si possa finalmente decollare in una campagna elettorale che sarà intensa e affascinante, sapendo bene su quali forze poter fare affidamento incontreremo perciò a breve i loro rappresentanti fiduciosi in un esito positivo.”

Nicola Grandi