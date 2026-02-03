Grandi eventi sportivi: la Regione finanzia gli appuntamenti a Ravenna, Cervia e Faenza

Presentato il Piano Sport 2026 dell’Emilia-Romagna, il calendario dei principali eventi sportivi che si svolgeranno in tutta la regione. 100 gli appuntamenti distribuiti nel corso dell’anno e delle province. 12 milioni di euro l’investimento della giunta de Pascale pianificato nel triennio 2026-2028. 8 milioni di euro per il solo 2026. Rientrano nell’elenco, ad esempio, il Giro d’Italia e l’IronMan, entrambi a Cervia, la Maratona di Ravenna e le manifestazioni veliche di Marina, o la 100 Km del Passatore di Faenza.

Come dimostrato ormai dai numeri, i grandi eventi sportivi sono diventati anche un veicolo per il turismo e l’economia locali. I 110 grandi eventi del 2025 si stima abbiano generato nei territori 1 milione e mezzo di presenze turistiche e una ricaduta economica diretta di oltre 530 milioni di euro e potenziale di oltre 858 milioni di euro.