“Un altro, l’ennesimo atto di vandalismo, è avvenuto ieri pomeriggio a Ravenna. Lo denunciano Nicola Grandi, candidato sindaco della coalizione di centro-destra composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e lista civica Viva Ravenna, e Patrizia Zaffagnini, candidata al consiglio comunale per Fratelli d‘Italia.

Domenica pomeriggio infatti, in via Ravegnana all’angolo con via Bassano del Grappa, un uomo, pare già noto alle forze dell’ordine, ha prima divelto un cestino dei rifiuti e un insegna davanti a una gelateria, per poi accanirsi sulle vetrine di due esercizi commerciali spaccandone una e rompendo la porta di un’altra e infine lanciare una bicicletta in mezzo alla strada.

“Un clima di violenza e di degrado in aumento – commenta Zaffagnini – che ci impone il dovere morale di non voltarci dall’altra parte, al contrario di come fa regolarmente l’amministrazione in carica, troppo impegnata a parlare di altro”. “Se la persona che ieri ha vandalizzato i negozi di via Ravegnana è affetta da problemi psichici o altre patologie – continua la candidata di Fratelli d’Italia – è dovere del Sindaco, anche se facente funzioni, intervenire immediatamente con un TSO o, in alternativa, è dovere del Questore emettere la misura di un DASPO urbano. La magistratura, poi, farà certamente il suo percorso”.

Commenta Nicola Grandi: “L’ho già detto più volte e lo ripeto: dobbiamo riconoscere il tema sicurezza per quello che è, cioè serio, strutturale e non più rinviabile. Un tema da affrontare con un piano articolato e con consapevolezza, cioè senza negarne la portata”. “Solo così potremo fare scelte coraggiose, come quelle che intendiamo attuare quando saremo al governo della città”, conclude il candidato sindaco.”