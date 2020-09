Angelo Minardo, giovane ravennate, classe 2006, ha vinto a Parma i campionati regionali di boxe giovanile categoria fino a 57 kg.

Una grande gioia per il giovane atleta ed ancora di piu per i suoi allenatori della prestigiosa palestra guidata dal giovane ex pugile, allenatore e titolare della Palestra Edera Boxing Gym Ravenna, Gesualdo Dinaro, dall’ex pugile di successo professionistico Francesco Tritto e per il maestro storico Baraldo Alvaro.

Un risultato di prestigio per la boxe Ravennate visto che Angelo Minardo ha sconfitto in semifinale il giovane pugile di Sassuolo Zironi Michele e ha sconfitto in una finale molto combattuta un altro ravennate, Fabio Guerrino di Porto Fuori.

Con tre vittorie in tre match, Angelo Minardo attende fiducioso il prossimo impegno, i campionati interregionali che si svolgeranno a Montesilvano ( PE ) il 9,10,11 ottobre.