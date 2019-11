Teatro Alighieri gremito per la Serata Confesercenti dedicata ai 70 anni dell’Associazione. Ricca di spunti la tavola rotonda con cui si è aperto l’incontro: la presidente Provinciale, Monica Ciarapica, ha ripercorso le tappe che hanno scandito la vita della Confesercenti nel territorio ed ha messo a fuoco le criticità che sta attraversando il settore del commercio di vicinato. Il direttore regionale, Marco Pasi, ha puntato il dito sull’importanza dell’Associazione quale strumento per aggregare e ottenere risultati concreti a favore delle piccole imprese. Il sindaco Michele De Pascale ha chiarito alcuni aspetti relativi ai potenziali nuovi insediamenti commerciali in città ed ha affermato che le Olimpiadi a Ravenna sono un sogno che merita di essere inseguito. L’assessore Andrea Corsini ha illustrato le recenti iniziative intraprese a sostegno delle imprese del commercio e turismo ed ha esaminato le criticità del sistema infrastrutturale.

Di grande prestigio i “Premi Confesercenti” attribuiti ai ravennati che contribuiscono a dare lustro al territorio in Italia e nel mondo ed assegnati a quattro importanti personalità.

Roberto Rustichelli, che si è insediato alla Presidenza dell’Antitrust lo scorso maggio, laureato sia in Giurisprudenza che in Scienze economiche gestionali, è stato Presidente del Collegio B del Tribunale delle Imprese di Napoli e della Sezione della commissione Tributaria Provinciale di Napoli. Ha ricoperto diversi incarichi pubblici, in particolare è stato Vice capo di Gabinetto del Ministro delle Attività Produttive e Consigliere giuridico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in vari governi. Dal 2009 al 2013 è stato anche Membro del Comitato Nazionale per la lotta contro le frodi comunitarie.

Al già campione del mondo di motociclismo e fondatore della Gresini Racing, Fausto Gresini; alla giovane manager già intervenuta con un discorso all’ONU, Giulia Zanzi (“la cosa più bella del mio lavoro è che unisce la tecnologia alla scienza per aiutare le donne nel loro percorso di fertilità”); al Direttore artistico di Dante2021, Domenico De Martino, che ha sottolineato come gli eventi correlati a Dante700 hanno tutte le condizioni per diventare un traino turistico per il territorio. Oltre ai Premi Confesercenti sono stati assegnati quello MEI, per la promozione della musica, al Duo Bellavista-Soglia e quello “Donna ravennate nello sport”, promosso dal CONI provinciale, a Martina Corelli, campionessa nella disciplina del taekwondo. A ognuno è stato consegnato un mosaico realizzato dal maestro Cesare Vitali. Di seguito sono state consegnati riconoscimenti alle aziende associate da 50 anni.

Spazio per le emozioni con il toccante saluto al direttore provinciale Roberto Lucchi, recentemente andato in pensione dopo 30 anni di servizio. A lui il Teatro ha attribuito uno scrosciante ed affettuoso applauso. La serata si è conclusa con l’apprezzato recital di Ivano Marescotti “La lingua neolatrina”.