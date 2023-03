Dopo lo stop forzato causa Covid, sabato è tornata con grande successo la manifestazione enologica Cantine in città. Sono circa 400 gli ingressi di partecipanti attenti e interessati, sia competenti che neofiti, usciti soddisfatti e con almeno una bottiglia acquistata presso i banchi dei vignaioli.

Non sono mancati gli operatori di settore, circa 50, che hanno potuto incontrare e conoscere le realtà presenti, gettando le basi per eventuali accordi commerciali. Soddisfatti gli organizzatori: “Siamo contentissimi della risposta della città, sia del pubblico che degli esercenti, nonostante per loro il sabato sia giorno lavorativo” – osserva Andrea Rondinelli, a capo del team di organizzatori. “Questo numero zero pone le basi per un futuro che vuole vedere Ravenna protagonista di un mondo così affascinante e complesso come l’enologia. Le premesse per creare un ciclo ci sono tutte. Ci vediamo nel 2024”.