L’evento organizzato dall’ex campione europeo Servidei, oggi tecnico e presidente della Ravenna Boxe, ha riscosso un grande successo richiamando più di 600 spettatori.

L’evento pugilistico più importante sul territorio ravennate è stato apprezzato dagli appassionati che hanno assistito a ben 8 incontri dilettantistici e due professionistici.

Ad aprire l’evento sono stati i match dilettantistici, apprezzati dal pubblico per la grande competitività tra gli atleti.

Il primo tra i match clou è quello di Alex Mohamad, un nuovo ingresso nella scuderia di Servidei. Alex dopo una brevissima fase di studio ha dettato il ritmo dell’incontro e, nonostante una testata accidentale inferta dal croato, che ha causato al ravennate un taglio al sopracciglio, Alex si è imposto per KO tecnico al quinto round. A chiudere questa rassegna pugilistica è stato l’incontro per i pesi supermedi di Francesco Bacchereti. Bacchereti entra nell’incontro con un primo round di studio in cui non prende molte iniziative. Il match svolta nel 2° round, in cui Bacchereti assesta qualche combinazione pesante che accende il pubblico. Dal terzo round l’allievo di Servidei riesce a mettere in seria difficoltà l’avversario, che viene conteggiato dall’arbitro. Bacchereti entra nel quarto round con l’intenzione di chiudere l’incontro e ci riesce vincendo per KO tecnico a pochi secondi dal suono della campanella.