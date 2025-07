Oltre 87mila passeggeri hanno utilizzato i treni “Regionali del Mare” nei primi quattro fine settimana estivi, confermando il successo dei collegamenti diretti tra Piemonte, Veneto, Lombardia e le località balneari della Romagna.

Il servizio, gestito da Trenitalia Tper e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, è stato attivato il 15 giugno scorso.

La novità di quest’anno, la tratta Milano-Ravenna-Rimini, ha registrato oltre 6.200 passeggeri in quattro weekend.

In crescita anche i collegamenti dal Piemonte con circa 5.500 viaggiatori da Torino verso Pesaro, e dal Veneto con 1.330 passeggeri sulla Venezia-Cattolica.

Le destinazioni più gettonate sono state Rimini, Riccione e Cattolica, ma significativo anche l’afflusso verso Ravenna, dove in alcune giornate gli arrivi hanno superato quelli diretti a Rimini. Frequentate anche le stazioni di Lido di Classe-Lido di Savio, Cervia-Milano Marittima, Cesenatico, Gatteo a Mare e Bellaria.

“I numeri registrati – dicono le assessore regionali ai Trasporti Irene Priolo e al Turismo Roberta Frisoni – confermano la validità di una visione che mette al centro le persone, l’ambiente e il territorio. Quando il trasporto pubblico risponde alle esigenze reali, le persone lo scelgono.

Continuiamo a investire affinché diventi la scelta preferibile e conveniente da tutti i punti di vista per coloro che viaggiano, sia per turismo sia per esigenze personali”.

L’offerta estiva prevede fino a 52 treni il sabato e 53 la domenica. Il servizio utilizza i nuovi treni Rock a doppio piano con 600 posti a sedere, spazi per biciclette e bagagli, e consumi energetici ridotti del 30%. Per tutta l’estate sono attivi desk informativi domenicali a Rimini e Riccione, oltre al nuovo canale Telegram “Trenitalia Tper Informa” per aggiornamenti in tempo reale.

fonte Ansa